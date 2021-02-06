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منظمة الصحة العالمية تكشف كيف تنتقل الفيروسات للإنسان.. فيديو

السبت 06/فبراير/2021 - 10:39 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة حنان يخلي مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الفيروسات تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان ومن هذه الفيروسات فيروس انفلونزا الحيوانات وانفلونزا الطيور والآن فيروس كورونا .

وأضافت حنان يخلي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى ام سى" المذاع علي قناة "دى ام سى"، انه بنسبة 70% من الفيروسات المتواجدة لدى الإنسان مصدرها هو الحيوانات وهذا يحدث في مناطق كثيرة لكنها لا يحدث لها زخم إعلامي كما نرى لفيروس كورونا.

وأوضحت حنان يخلي، أن فيروس كورونا من ضمن الفيروسات التي نراها كل 100 عام مؤكدة ان منظمة الصحة العالمية تدرس وتراقب مع الدول ظهور اى تجمعات لحالات غامضة تستدعي عمل فحوصات لمعرفة نوعية هذه التجمعات ان كانت فيروسات او بكتريا مستجدة.

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