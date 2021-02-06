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اقتصاد

المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 16 مليار جنيه..غدا

السبت 06/فبراير/2021 - 11:01 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي

تطرح وزارة المالية، للأسبوع  الثالث علي التوالي، غدا الأحد، أذون خزانة لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة، بقيمة تبلغ بـ 16 مليار جنيه.
ذكر تقرير صادر عن الوزارة أنه سيتم بيع أجل 91 يومًا بـ 4.5 مليارات جنيه وأجل 273 يومًا بـ 11.5 مليار جنيه.

وتسعى وزارة المالية، للاستدانة من الجهاز المصرفي المحلي وبعض المؤسسات التمويلية الأجنبية على مدار الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 48.25 مليار جنيه بتقليص  حجمه  750 مليون جنيه عما تم استهدافه من تلك الأدوات التمويلية في الأسبوع السابق.

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وقالت وزارة المالية، إنها اتفقت مع البنك المركزي المصري علي القيام بعمليات الاقتراض بتلك الآلية على مدار 3 عطاءات دورية ستكون اعتبارا من غدا الأحد ثم يليها طرحا الإثنين التالي له وآخرها يوم الخميس المقبل.

ومع طرح وزارة المالية اليوم الأحد لعطاءات خزانة بقيمة 16 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين بقيمة 22.25 جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، أشار إلى أن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحًا أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون، يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.

ورفعت وزارة المالية، حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وأن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن لتصل لـ 750 مليون دولار، بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح.

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