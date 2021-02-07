تواصل الهجوم على مصر .. عمرو أديب: لو قناة الجزيرة شخص المفروض يتسجن

هاجم الإعلامى عمرو أديب قناة الجزيرة القطرية.



وقال أديب خلال برنامج "الحكاية" عبر قناة "أم بى سى مصر"، لو قناة الجزيرة شخص يجب سجنه، مؤكدا أنها هاجمت وتهاجم الدولة المصرية وتحرض ضدها.



وعبر أديب عن سعادته بالإفراج عن الصحفى محمود حسين مراسل قناة الجزيرة، مؤكدا أن ظروف الدولة الآن تختلف عما كانت عليه منذ 4 سنوات.



وطالب الإعلامى عمرو أديب الدولة بإيضاح وشرح ما تتخذه من قرارات وإعادة النظر فى مدة الحبس الاحتياطى.





