علاج نزيف اللثة والأسنان





تتعرض اللثة للإصابة بمشكلات صحية عديدة لذا يجب فحصها وتشخيصها جيدا للتمكن من اختيار أدوية لعلاج نزيف اللثة بشكل فعال وسريع ومن هذه المشكلات التهاب اللثة التقرحي الحاد الذي ينبغي علاجه فورا.

ووفقا لما نشره موقع mediacl news today، أن المريض المريض أدوية لعلاج نزيف اللثة تناسب حالته حيث توجد قائمة كبيرة من المضادات الحيوية ومسكنات الألم وأنواع مختلفة من غسول الفم وللتمكن من ذلك نعرض لكم نبذة مختصرة عن كل منها.

مضادات حيوية

قد يوصى بالعلاج بالمضادات الحيوية، مثل ميترونيدازول أو أموكسيسيلين، و عادة ستتناولها لمدة 3 أيام، مع العلم أن دواء أموكسيسيلين غير مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية من البنسلين.

أما الميترونيدازول فيتفاعل مع الكحول مما يجعلك تشعر بتوعك شديد ويجب ألا تشرب الكحول أثناء تناول الميترونيدازول ولمدة 48 ساعة بعد الانتهاء من العلاج.

يمكن أن تشمل الآثار الجانبية الأخرى للميترونيدازول والأموكسيسيلين الشعور بالغثيان والقيء والإسهال.

المسكنات

الباراسيتامول والإيبوبروفين هي المسكنات الأكثر شيوعا وصفه، كما أنها متوفرة بدون وصفة طبية من الصيدليات، قد تساعد في تقليل الألم وعدم الراحة، لكن الباراسيتامول والإيبوبروفين ليسا مناسبين للجميع ، لذا اقرأ تعليمات الشركة المصنعة قبل تناولهما.

غسول الفم

يمكن وصف غسول الفم الذي يحتوي على الكلورهيكسيدين أو بيروكسيد الهيدروجين لعلاج نزيف اللثة التقرحي الحاد وتتوفر بعض أنواع غسول الفم بالكلورهيكسيدين دون وصفة طبية ، على الرغم من أنها قد لا تكون فعالة مثل غسول الفم ببيروكسيد الهيدروجين.

يجب عليك دائمًا قراءة التعليمات قبل استخدام غسول الفم ، وقد تحتاج بعض الأنواع إلى التخفيف في الماء قبل استخدامها.