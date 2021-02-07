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حوادث

حبس شخص لحيازته إسطوانات هيروين وترامادول بالنزهة

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:00 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس أحد الاشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 5 إسطوانة لمخدر الهيروين وكمية لذات المخدر– عدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول بمنطقة النزهة.

أمرت جهات التحقيق بارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها واعداد مصلحة الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عن خواصها.

كما كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتخري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عنهما.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم .

وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها .

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن (القاهرة تم إستهدافه وأمكن ضبط 5 إسطوانة لمخدر الهيروين وكمية لذات المخدر– عدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول - مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان) بحوزة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة. 
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