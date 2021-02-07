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مرأة

بمكون من مطبخك اصنعي غسول الوجه السحري

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:00 ص
شوربة تنقص الوزن
شوربة تنقص الوزن
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أسماء عبد الحفيظ

يحتاج أغلب الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب سواء فى سن المراهقة أو بعد ذلك إلى استعمال غسول الوجة،فاذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك عمل غسول الوجه الطبيعي.


كشف موقع "بولد سكاى" أنه يمكن عمل غسول طبيعي فعال فى تفتيح البشرة وعلاج حبوب الشباب ومشاكل الشتاء من مادة طبيعية متوفرة فى كل بيت وهى البطاطس.

وتحتوى البطاطس على إنزيم يسمى "Catecholace" ويمتلك خصائص تبييض طبيعية ويساعد استخدام عصير البطاطس كغسول يومي للوجه في منع البثور.

طريقة استعمال الغسول

معلقتين من عصير البطاطس يمكنك غسل وجهك بها أو وضعها على وجهك لمدة ٥ دقائق فقط بمجرد اخذ ساندوتش على الفطار او تحضير وجبة الإفطار لنفسك سوف يمر الوقت سريعا وعليك غسل الوجه بماء دافئ وبعد ذلك ماء بارد من أجل غلق المسام مرة اخري نتيجة للاستعمال الماء الدافئ وسوف تلاحظين الفرق نتيجة لإخفاء حب الشباب وجميع مشاكل البشرة.

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