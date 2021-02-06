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متخصص في الشأن العربي يفجر مفاجآت عن علاقات السلطة المنتخبة في ليبيا بالإخوان وتركيا

السبت 06/فبراير/2021 - 10:34 م
ليبيا
ليبيا
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حمزة شعيب
علق الكاتب الصحفي  أحمد جمعة  المتخصص في الشأن العربي، على نتائج إنتخاب السلطة " الليبية" المؤقتة و التحديات التي تواجهها  وتاثيرها على مصر كعمق إستراتيجي للقاهرة، قائلًا : "مصر جزء من الجناح  العربي المعتدل للمؤسسات الوطنية الليبية وهذا  يتضحح جليًا مع إعلان القاهرة الذي إنبثق عن مخرجات   مؤتمر " برلين " .

 وتابع  في مداخلة هاتفية عبر تطبيق "زووم"  خلال برنامج  " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا: " عبد الحميد   الدبيبة  هو أحد ابرز المقربين من سيف الاسلام القذافي صاحب مشروع " ليبيا الغد  " والنظام القديم معرف ان علاقته قوية جدًا   بالنظام التركي ورغم ذلك الرجل له علاقات جيدة  مع القاهرة وزارها   لكنه في نفس الوقت أقرب للجناح التركي".

 واكد أن الدبيبة   كان يرأس أكبر المؤسسات الاستثمارية  حيث كان يعمل مهندسا في الفترة  من عام 1989 إلى 2011  وهي  مؤسسة تطوير المراكز الادارية التي تتحكم في مئات المليارات من الدولارات واكثر تعاملاتها  كمؤسسة كانت مع الجانب   التركي .

 وتابع: " تركيا أخر دولة إعترفت بالمجلس الانتقالي الليبي بعد ثورة ليبيا عام 2011  لكونها ترتبط  بعلاقات قوية مع نظام القذافي وجماعة الاخوان المسلمين  والدبيبة يحاول تسويق نفسه انه شخص توافقي لكنه اقرب   للمحور التركي ولجماعة  الاخوان المسلمين ويكفي أن إبن عمه هو علي الدبيبة أقرب الصقور المقربة  من جماعة الاخوان المسلمين الذي يدير مئات المليارات في خزائن تركيا ".

وكشف أن هناك إتهامات موجهة  للدبيبة  وإبن عمه في القضية المعروفة إعلاميا " أوراق بنما " لأنهم قاموا بسلب  مليارات الدولارات وقاموا بنقلها لتركيا.

 وتابع:"في المقابل محمد المنيفة رئيس المجلس الرئاسي المنتخب ينتسب لقبلية الشهيد عمر المختار  في المنطقة الشرقية لكنه لايحظى بالدعم والـتاييد اللازم في المنطقة الشرقية وهو أقرب  للمعسكر الغربي في ليبيا ".

واكد أن ملتقى الحوار الليبي الذي  حاول إحداث توازن  بين كافة الاطراف  وإرضائها  لم يحدث التوازن في الانتخابات  الاخيرة وبات الجيش الوطني الليبي بدون ظهير أو سند له  على أرض الواقع في  إنتخابات السلطة التنفيذية الاخيرة .

وقال أن عدم التوازن في الانتخابات  الاخيرة   يؤكده عدم تمثيل أكبر القبائل في شرق ليبيا في  الكيان المنتخب  مثل قبيلتي " العبيدات " والعواجير "  في مقابل تمثيل قبيلة " المنيفة " صغيرة الحجم في الشرق الليبي".
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