الصحة: مشروع قوائم الانتظار يضم أهم 9 عمليات جراحية شدد عليها الرئيس

قال أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة ومدير وحدة الدعم الفني والتطوير لمشروع قوائم الانتظار، إن مبادرة انهاء قوائم الانتظار تعد من أهم مبادرات الصحة في الفترة الأخيرة، منوها إلى أن أهم أهدافها هو تخفيف العبء المالي والمادي على المواطن المصري من خلال تقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى.



وأضاف "سامي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، من ضمن أهداف المبادرة هو تكامل القطاع الخاص والمستشفيات الحكومية والمستشفيات الجامعية مع بعضهم البعض من أجل انهاء تلك القوائم، إضافة إلى تكوين قاعدة بيانات دقيقة يتم الاعتماد عليها فيما بعض.



وأكمل: مبادرة قوائم الانتظار هي مبادرة لأهم 9 عمليات أعلن عنهم الرئيس السيسي، وهم القلب المفتوح والقسطرة القلبية وجراحة الأورام والمخ والأعصاب، وفيما يخص المعايير، هي أن يتم إزالة تكلفه العملية وتحويله إلى المستشفى ومن ثم إجراء العملية والمتابعة.



وأوضح قاعدة بيانات المشروع تمت على 3 مراحل، معقبا: في بداية أول 3 أشهر تم تسجيل 135 آلف قرار، عن طريق ميكنة جميع لجان التأمين الصحي وربطها بقاعدة بيانات الدولة.



وأكد أن مشروع قوائم الانتظار لا يهدف فقط لإنهاء قوائم انتظار العمليات فقط، بل هو مصنع للصحة تم من خلاله إنشاء العديد من المبادرات الصحية، أكثر من 90% من القرارت الصحية يتم الانتهاء منها خلال مايقرب من أسبوع إلى 10 ايام.

