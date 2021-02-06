بريطانيا تحصل على 50 مليون جرعة من لقاح كورونا المعدل ضد السلالات الجديدة

أبرمت المملكة المتحدة اليوم صفقة للحصول على 50 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المعدلة، حيث تكثف جهودها لمحاربة المتغيرات المقاومة للقاح.





وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أثارت السلالات التي ظهرت حديثا مخاوف في جميع أنحاء العالم، بعد أن كشفت الاختبارات أن بعضها قد يكون قادرًا على تفادي المناعة التي يسببها اللقاح الحالي.





لكن الصفقة الموقعة بين No10 وشركة CureVac الألمانية للتكنولوجيا الحيوية تسعى اليوم إلى تعزيز ترسانة المملكة المتحدة ضد هذه التهديدات الناشئة ، والحفاظ على الأمة خطوة واحدة قبل الفيروس.





لم يؤكد المسئولون بعد السلالات التي يستهدفونها، لكن يُعتقد أنه من المحتمل أن يشمل البديل الجنوب أفريقي الذي تظهر الاختبارات العلمية أنه قد يجعل اللكمات أقل فعالية قليلًا.