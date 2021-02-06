اخبار النادي الاهلي.. مكافأة مالية ضخمة بعد الفوز على الدحيل.. ورسالة الخطيب قبل مواجهة بايرن ميونيخ

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ، صرف مكافاة 100 ألف جنيه لكل لاعب بعد الفوز علي الدحيل القطري والتأهل لنصف نهائي مونديال العالم للأندية.

ضرب النادي الأهلى أكثر من عصفور بحجر واحد ولم يكن الفوز الذي حققه علي حساب الدحيل القطري والتأهل لنصف نهائي مونديال العالم للاندية هو المكسب الوحيد الذي جناه الفريق الأحمر فقط، ولكن ضمن أمورا اخري تفوق حصد 2 مليون دولار فأكثر من الإتحاد الدولي لكرة القدم( فيفا) طبقًا للوائح البطولة.