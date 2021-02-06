اخبار النادي الاهلي.. مكافأة مالية ضخمة بعد الفوز على الدحيل.. ورسالة الخطيب قبل مواجهة بايرن ميونيخ

نشر " صدى البلد " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:
عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة مع لاعبيه داخل المطعم اللبناني في الطابق السابع بفندق الإقامة في الدوحة عقب الفوز علي الدحيل مباشرة.
قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ، صرف مكافاة 100 ألف جنيه لكل لاعب بعد الفوز علي الدحيل القطري والتأهل لنصف نهائي مونديال العالم للأندية.
- تاريخ جديد.. الأهلي يتخطى ليفربول ومانشستر يونايتد ويطارد أرقام الريال والبارسا في مونديال الأندية
ضرب النادي الأهلى أكثر من عصفور بحجر واحد ولم يكن الفوز الذي حققه علي حساب الدحيل القطري والتأهل لنصف نهائي مونديال العالم للاندية هو المكسب الوحيد الذي جناه الفريق الأحمر فقط، ولكن ضمن أمورا اخري تفوق حصد 2 مليون دولار فأكثر من الإتحاد الدولي لكرة القدم( فيفا) طبقًا للوائح البطولة.
كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الزي الذي يرتديه النادي الاهلي في مبارة بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.