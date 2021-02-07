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تعليم

طلاب عن التعلم عن بعد: الحضور مهم ويساعد على الفهم

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:09 ص
طلاب
طلاب
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حسام الفقي
قال عمرو عيد، طالب بكلية التجارة جامعة عين شمس ان التعليم عن بعد في الكليات ذات الكثافة العددية لم يحقق النجاح المطلوب للطلاب لذلك نطالب أن يكون التعليم بالشكل المباشر في الكليات ذات الكثافة العددية، مشيرا إلى أنه لم يكن عائقا في الفهم والتعلم.

وأكد محمد خالد ، طالب بكلية الحسابات والمعلومات أن طلاب الكليات العملية لن يتمكنوا من الفهم ولابد من الحضور للجامعة لتعلم الجزء العملي لذلك فالتعليم عن بعد غير مناسب لهم بخلاف مصاريف الانترنت التي يحتاجها التعلم عن بعد .

وفي سياق متصل، أضاف عبدالله محمد  بكلية التربية ، ان العالم كله يتجه نحو التعليم الحديث والتكنولوجيا  لذلك الطلاب لم يتأقلموا عليه بعد لكنهم في طريقهم التمكن من التعلم بشكل جيد، مشيرا الي ان الجامعات المصرية بدأت في توزيع خطوط وباقات إنترنت بالمجان للطلاب للمساهمة في تكاليف التعلم عن بعد .

ونجحت جامعة عين شمس، في إبرام تعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، وذلك بهدف توفير خدمة تعليمية متميزة تتماشى مع خطة التعليم الهجين التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشؤون قطاع التعليم والطلاب.

وأكّد الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، أنَّ جامعة عين شمس من الجامعات السباقة في تقديم خدمات لطلابها بما يتماشى مع ظروف الجائحة العالمية، لافتًا إلى أنَّ هذا التعاون الغير مسبوق مع أحد أكبر الشركات العاملة في مجال الاتصالات من شأنه التيسير على الطلاب في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية سواء كيفية تحميل والحصول على المناهج الإلكترونية أو  تطوير خدمات الإتصال بالإنترنت وكذلك الدخول على مختلف المنصات التعليمية وحضور المحاضرات أونلاين أو الامتحان عن بعد.

وأوضح أنَّ الخدمات التي ستوفرها الشركة المصرية للاتصالات والمدعومة من الجامعة، يستفيد منها  الطلاب الأكثر احتياجًا والذين تشملهم مظلة التكافل الإجتماعي من الجامعة، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ توفير خطوط الإنترنت وباقات المحمول لعدد 7200 طالب وطالبة يمثلون شريحة الطلاب الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات .
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