طلاب عن التعلم عن بعد: الحضور مهم ويساعد على الفهم

قال عمرو عيد، طالب بكلية التجارة جامعة عين شمس ان التعليم عن بعد في الكليات ذات الكثافة العددية لم يحقق النجاح المطلوب للطلاب لذلك نطالب أن يكون التعليم بالشكل المباشر في الكليات ذات الكثافة العددية، مشيرا إلى أنه لم يكن عائقا في الفهم والتعلم.
وأكد محمد خالد ، طالب بكلية الحسابات والمعلومات أن طلاب الكليات العملية لن يتمكنوا من الفهم ولابد من الحضور للجامعة لتعلم الجزء العملي لذلك فالتعليم عن بعد غير مناسب لهم بخلاف مصاريف الانترنت التي يحتاجها التعلم عن بعد .
وفي سياق متصل، أضاف عبدالله محمد بكلية التربية ، ان العالم كله يتجه نحو التعليم الحديث والتكنولوجيا لذلك الطلاب لم يتأقلموا عليه بعد لكنهم في طريقهم التمكن من التعلم بشكل جيد، مشيرا الي ان الجامعات المصرية بدأت في توزيع خطوط وباقات إنترنت بالمجان للطلاب للمساهمة في تكاليف التعلم عن بعد .
ونجحت جامعة عين شمس، في إبرام تعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، وذلك بهدف توفير خدمة تعليمية متميزة تتماشى مع خطة التعليم الهجين التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشؤون قطاع التعليم والطلاب.
وأكّد الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، أنَّ جامعة عين شمس من الجامعات السباقة في تقديم خدمات لطلابها بما يتماشى مع ظروف الجائحة العالمية، لافتًا إلى أنَّ هذا التعاون الغير مسبوق مع أحد أكبر الشركات العاملة في مجال الاتصالات من شأنه التيسير على الطلاب في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية سواء كيفية تحميل والحصول على المناهج الإلكترونية أو تطوير خدمات الإتصال بالإنترنت وكذلك الدخول على مختلف المنصات التعليمية وحضور المحاضرات أونلاين أو الامتحان عن بعد.
وأوضح أنَّ الخدمات التي ستوفرها الشركة المصرية للاتصالات والمدعومة من الجامعة، يستفيد منها الطلاب الأكثر احتياجًا والذين تشملهم مظلة التكافل الإجتماعي من الجامعة، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ توفير خطوط الإنترنت وباقات المحمول لعدد 7200 طالب وطالبة يمثلون شريحة الطلاب الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات .