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حوادث

تجديد حبس عصابة تروج العملات المقلدة فى الزاوية الحمراء

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:10 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قرر قاضى المعارضات المختص، تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بترويج العملات المقلدة بمنطقة الزاوية الحمراء.

وكانت جهات التحقيق، قررت حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بترويج العملات المقلدة بمنطقة الزاوية الحمراء.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عنهم.

وأمرت جهات التحقيق بإرسال المضبوطات لوحدة التزييف بمصلحة الطب الشرعى لفحصها وإعداد تقرير عنها.

نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى لترويج العملات المقلدة تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق .

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء من ضبط (شريك بمحل مجوهرات - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة").

واعترف امام اللواء  محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة حيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على المواطنين ، وأضاف بأنه كان فى سبيله لشراء  عدد (2) هاتف محمول من (عامل بمحل هواتف محمولة - مقيم بدائرة القسم) بقصد إعادة بيعهما مرة أخرى.. وأقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص (مالك مقهى - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) عقب تقنين الإجراءات بمشاركة إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة تم ضبط (مالك المقهى).

واعترف بتحصله على المضبوطات من (عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات  جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية) حيث أمكن ضبطهم.

 وبمواجهتهم أقروا بتحصلهم على العملات المقلدة من أحد الأشخاص (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالقليوبية) بقصد ترويجها على عملائهم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهداف الأخير وضبطه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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