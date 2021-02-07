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خبير في الشأن الليبي: السلطة التنفيذية الجديدة ورثت تركة صعبة من السراج

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:01 ص
خالد محمود
خالد محمود
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محمد القاضي
أكد خالد محمود، الخبير في الشأن الليبي، أن أحاديث انتخاب السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة جاءت لحلحله الأزمة في الظرف السياسي والعسكري الحالي، مشيرًا إلى أن السراج قارب على مغادرة منصبه.

وأضاف محمود، خلال حديثه عن وجود سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا، بمداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر "القاهرة والناس"،  أن هناك مشاكل كبيرة ستواجه السلطة التنفيذية الجديدة من خلال تواجد عسكري تركي والميلشيات والمرتزقة الموالية لتركيا، موضحًا أن السلطة التنفيذية الليبية الجديدة ورثت تركة صعبة من السراج.

وأشار إلى أن الجيش الوطني الليبي هنأ بالحكومة الليبية الجديدة وستكون هذه الحكومة انتقالية حتى فترة 24 ديسمبر المقبل وإجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، مؤكدًا أن ليبيا لم تكن في حاجة لسلطة جديدة، فقط كانت تحتاج لتفكيك الميلشيات المسلحة وإخراج التواجد التركي.

وتابع: "مصر لم تغب للحظة واحدة عن الشأن الليبي.. وتهتم بعودة ليبيا كدولة مستقرة"، حيث إنها مصلحة آمنية واستراتيجية لمصر.

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