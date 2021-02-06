لن نعرف البسمة بدونك .. إيناس الدغيدي تنعى عزت العلايلي

نعت المخرجة إيناس الدغيدي، الفنان الكبير عزت العلايلي، الذي وافته المنية امس الجمعة.





ونشرت إيناس الدغيدي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورا للفنان عزت العلايلي، وعلقت عليها: "رحم الله صديقي الغالي عزت العلايلي كان تكريمه في مهرجان الاسكندرية واهداء الدورة باسمك توفيق من اداره المهرجان وكانها تعلم بان مشوار الحياة للفنان القدير قد اكتملت وان الذكري العطرة هي الباقية رحم الله فنان عظيم خلقًا وفنًا نحن اصدقائك لن نعرف البسمة بدونك فكنت دايمًا تسعدنا بسرعة بديهتك وخفة روحك وضحكتك التي تملا الدنيا كلها الله يرحمك حزننا عليك كبير".





وكان محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده امس الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا.









وحصل العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، ثم توالت أعماله ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون، لتبلغ نحو 200 عمل فني متنوع.









وللعلايلي 10 أعمال ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما، هي «بين القصرين، قنديل أم هاشم، الأرض، الاختيار، زائر الفجر، على من نطلق الرصاص، السقا مات، إسكندرية ليه؟، أهل القمة، الطوق والإسورة».









وكان آخر ظهور للفنان الراحل أثناء استضافة مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» في 13 يناير الماضي، والتي تحدث فيها عن مسلسل «الاختيار» إذ أكد وقتها أن المخرج بيتر ميمي قدم تجربة درامية فيها تكنيك جديد ومختلف، واصفا إياه بأنه أثبت نفسه كمخرج دارس ويعرف كيفية تقطيع المشاهد مع توظيف الموسيقى التصويرية.



