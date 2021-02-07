اليوم.. محاكمة متهم في قضية "خلية الزيتون"

تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه مع آخرين لاتهامهم بالانضمام لخلية إرهابية في القضية رقم 308 لسنة 2010 والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون الأولى".



