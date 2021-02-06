على نفقة الجامعة.. تعرف على خدمات إدارة الطب العلاجي بجامعة حلوان

تقدم إدارة الطب العلاجي بجامعة حلوان مجموعة من الخدمات الطبية تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتورة عبير درويش مدير إدارة الطب العلاجي.





وتشمل الخدمات المقدمة من إدارة الطب العلاجي بجامعة حلوان الآتي:

١-الكشف الطبي على الطلاب المستجدين.





٢-تقديم خدمة الطوارىء الطبية للطلاب والعاملين بالجامعة.





٣-التنسيق مع فريق من وزارة الصحة لعمل حملات الكشف المبكر على سرطان الثدي بجميع الوحدات العلاجية داخل وخارج الحرم الجامعى، للطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.





٤-إمداد الوحدات العلاجية داخل وخارج الحرم الجامعى بالمستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من العدوى من ماسكات وجوانتيات، ومطهرات الأسطح والصابون وذلك بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي بالجامعة.





٥-تدريب هيئة التمريض والمنوطين بالإشراف الطبي على العزل بكيفية ارتداء والتخلص من الملابس الخاصة بالعزل، ومن خلال مجموعة من المحاضرات بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي بالجامعة.





٦-نشر كل المعلومات الخاصة بالعلاجات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وذلك نقلا عن وزارة الصحة المصرية.





٧-عمل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك خلال فترات امتحانات الطلاب عن طريق توفير مقاييس قياس درجة الحرارة عن بعد لجميع الطلاب وعمل نشرة بالإجراءات الإحترازية والأعضاء الطاقم الطبي.





٨-الاشراف والمرور على الوحدات العلاجية.





٩-الكشف وتقديم العلاج على الطلاب المترددين على الوحدات العلاجية.









كذلك تتضمن الخدمات علاج الطلبه على نفقة الجامعة، الذي يشمل تحويلهم للمستشفيات المتعاقد معها لعمل العمليات أو إجراء أي أشعات أو تحاليل متخصصة بالتعاون مع مستشفى الطلبه جامعة حلوان، إضافة إلى استرداد قيمه فواتير العلاج الطلبه الذين اضطروا لدفع ثمن الإجراء الطبي نتيجه حاله طارئه وهو جزء مهم من عمل الطب العلاجي، وتقوم إدارة الطب العلاجى بعمل لجنه طبيه قبل بدء العام الدراسي مباشرة وفور الانتهاء من اعمال الكشف الطبي على الطلبه المستجدين للطلبه ذوى الاحتياجات الخاصة لإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بكليات معينه بالجامعة.





أعلنت مستشفى بدر الجامعى بجامعة حلوان عن بدء تلقي الأطقم الطبية للتطعيمات ضد فيروس كورونا، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف لدكتورر ممدوح مهدي عميد الكلية، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة حلوان، والدكتور إيهاب لطفى مدير مستشفي بدر الجامعى، والدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفى.





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