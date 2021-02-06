برلماني: السياحة انهارت في العالم وصامدة في مصر بفضل دعم الدولة

أكد النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن السياحة وعلى مدى العام الماضي انهارت تقريبا في العالم كله بسبب الظروف الصحية وتفشي كورونا، وتوقف السفر والإغلاق العام في الكثير من دول العالم، موضحا ان مصر ما زالت صامدة ولم تنهار بفضل الإدارة الرشيدة للدولة وحزمة الاجراءات التي دفعت بها الدولة لدعم قطاع السياحة سواء في الفنادق والمنشأت السياحية أو دعم دعم العاملين في مجال السياحة.





واشار المغازي خلال تصريحات له اليوم، أن وزارة السياحة وبتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية عملت على تعزيز ريادة مصر كواجهة سياحية كبيرة حديثة ومستدامة، وبما تملكه مصر من موارد سياحية طبيعية وبشرية، وهو ما انعكس على ايرادات السياحة التي وصلت إلى نحو 13 مليار دولار عام 2019.





وشدد رئيس لجنة الشؤون العربية ان العام الماضي 2020، فإن وزارة المالية خصصت نحو 3 مليارات جنيه لإقراض المنشأت السياحية والفندقية ومساندتها في الأزمة، قائلا: جاء مصر منذ مطلع يوليو الماضي وحتى نهاية ديسمبر نحو 1.5 مليون سائح رغم الإغلاق في العالم كله.



