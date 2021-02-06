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«سلامة الغذاء» تحدد 4 أصناف فقط من مطهرات تصدير الحاصلات الزراعية لاستيرادها

السبت 06/فبراير/2021 - 11:11 م
الحاصلات الزراعية
الحاصلات الزراعية
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محمد القاضي
أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء قرار بوقف استيراد العديد من أصناف الشموع ومطهرات التصدير الخاصة بمحطات تصدير الحاصلات الزراعية وخاصة الموالح والسماح بـ 4 أنواع فقط  شريطة موافقة لجنة المبيدات بوزارة الزراعة عليها.

وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن قرار سلامة الغذاء اشترط أن المواد التي يتم استيرادها مثل الشموع ومطهرات التصدير يجب أن يوافق عليه لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، وسوف لا يتم منعها من التداول، لافتا إلى القرار السارى حاليا سوف ينتهى خلال ايام وبالتحديد في 12 فبراير 2021. 

وأوضح غانم انه حال انتهاء مدة القرار السارى حاليا، سيتم وقف تداول جميع أنواع الشموع والمطهرات ولن يسمح إلا بدخول 4 أنواع فقط هى شموع العسل، والكاندلا، والكرنوبا، والميكروكريستالية، وهو ما آثار غضب بين مصدري الموالح المصرية الذين يحتلون المرتبة الثانية عالميا في تصدير الموالح.
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