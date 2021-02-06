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برلماني يكشف ملامح تعديلات قانون المرور.. وأحمد موسى: بلاش رسوم على سيارات نقل المتوفين

السبت 06/فبراير/2021 - 10:56 م
مناقشة تعديلات قانون
مناقشة تعديلات قانون المرور
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هاني حسين
قال يحيي الكدواني عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، إن هناك مخالفات في بعض استخدامات السيارات في الطرق.

وأضاف يحيى الكدواني في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تعديلات قانون المرور تستهدف إنشاء منظومة إلكترونية لمراقبة الحالة المرورية ورصد المخالفات والاعتماد على العنصر التقني بدلا من العنصر البشري لتحقيق العدالة في رصد المخالفة المرورية.

وتابع يحيي الكدواني: "نحن بصدد فرض رسوم على كل عام ترخيص لكل سيارة لانشاء المنظومة الإلكترونية لمنظومة النقل الذكي".

وأكمل يحيي الكدواني: "نعمل على مواكبة التطور السريع في مجال البنية التحتية وشبكة الطرق وبالتالي من الضروري توافر منظومة مرورية إلكترونية حديثة على هذه الطرق".

ولفت يحيي الكدواني: "نحن لن نناقش عقوبات وسحب تراخيص المركبات لكن يتم يتم إضافة 3 مواد للقانون بخصوص قيمة شريحة الملصق الإلكتروني ورسوم منظومة النقل الذكي".

فيما قال الإعلامي أحمد موسى موجها حديثه لـ عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: "بلاش فرض رسوم على عربات نقل المتوفين".
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