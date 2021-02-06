برلمانية: سد النهضة سيضر بالمصالح المصرية بشهادة خبراء العالم

قالت النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن حديث الرئيس السيسي عن ثقته في قدرة الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو على التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يأتى فى إطار تفويض الشعب للرئيس السيسى بالدراسة الكاملة لأزمة سد النهضة.

وأشارت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان تعنت أثيوبيا تجاه مصر فى أزمة سد النهضة يعتبر تعنت سياسى ، مؤكدة نثق فى الرئيس وحنكته السياسية ووطنيته وحبه لبلده.

واوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن حديث الرئيس السيسى جاء بناء على ثقة الرئيس فى علاقة مصر بأفريقيا ، وأن الكونغو سيكون لها دور فى إدارتها لأزمة سد النهضة ، لأن مصر دولة لاتعتدى على أى دولة اخرى ، ولكنها تسعى للحفاظ على حقوقها.

واختتمت عضو مجلس النواب: كل خبراء العالم أثبتوا أن بناء أثيوبيا لسد النهضة سيضر بالمصالح المصرية.

و شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، عبر الفيديو كونفرانس في أعمال الدورة العادية الـ٣٤ لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس ألقى كلمة أمام القمة الأفريقية، ركز أثناءها على أهمية تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات، وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.





كما تطرق الرئيس إلى الدور الحيوي لعملية الإصلاح المؤسسي والمالي والإداري للارتقاء بالاتحاد الأفريقي، فضلًا عن تأكيده على ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية القارية كخطوة أساسية لتحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، إلى جانب تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، مشددًا في هذا السياق على دعم مصر لمختلف محاور أجندة التنمية الأفريقية 2063.





كما حرص الرئيس على التوجه بالشكر والتقدير إلى الرئيس الجنوب أفريقي "سيريل رامافوزا" على جهوده في إطار رعاية المفاوضات الثلاثية الساعية للوصول إلى اتفاق شامل وعادل ومُلزم فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، وذلك أثناء رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد الأفريقي، معربًا عن الثقة في قدرة الاتحاد تحت قيادة الرئيس الكونغولي "فيليكس تشيسيكيدي" في المساهمة في دفع المساعي الرامية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بما يراعي مصالح الأطراف المعنية، ويحفظ حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل.