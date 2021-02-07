ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد قليل .. الحكم فى طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس إدارة الزمالك

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:04 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
اسلام مقلد - محمد زهير
تصدر محكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، الحكم فى طعن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، وهانى زادة وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال أعضاء مجلس الإدارة السابقين، للمطالبة بإلغاء قرار وزير الشباب رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة النادي، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 والذى يضم مختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات.
 
وطالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 والمتضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم المستشار الراحل أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حيثيات تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادى الزمالك

وزير الشباب والرياضة يبعث رسالة طمأنة لجماهير القلعة البيضاء

أشرف صبحي: يحق لـ مرتضى منصور الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة

وزير الرياضة: مخالفات الزمالك كانت واضحة قبل نهائي القرن.. واخترنا الوقت المناسب للإعلان

بعد واقعة شيكابالا.. أشرف صبحي: مش هنسكت على التعصب

مرتضى منصور يطعن على قرار حل مجلسه

ترشيحاتنا

أسعار السيارة فورد فيوجن الجديدة في مصر

أعلى جرعة يومية .. الإمارات تتصدر دول العالم في تلقي لقاح كورونا

الزمالك يوافق على سفر ساسي لتونس

تشكيل لجنة لتحسين أجور موظفي الدولة يتصدر نشرة صباح البلد

كروجر: الفرص متساوية بين الأهلي والبايرن في كأس العالم للأندية

وفاة أمريكية بعد تلقيها لقاح كورونا بولاية فيرجينيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أرخص سيارة سيدان في مصر لـ 2021

أسعار السيارة فورد فيوجن الجديدة في مصر

بعد مقتل عريسها بـ7 رصاصات.. عروس أرملة في ليلة زفافها والقاتل مفاجأة | صور