اليوم.. الحكم على سائقين قتلا طفلاً بالمقطم لسرقة توك توك

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد، الحكم على سائقين قتلا طفلاً في منطقة المقطم، لسرقة "توك توك" بعد أن أصدرت حكمًا بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعي فى إعدامهم.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة أحالت المتهمين إلى فضيلة المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما بتهمة قتل طفل في المقطم، وصدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، وعادل إبراهيم الغويط، أسامة محمد أبو صافي، بأمانة سر أحمد فهمي، ومحمود عبد الرشيد.

وكشف أمر إحالة المتهمين أنهم بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، وحال كون المتهمين لم يتجاوزا الثامنة عشر من العمر، قتلا المجني عليه الطفل "م. ع" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله، وأعدوا لهذا الغرض سلاحين أبيضين " مطواة وسكين" بأن استدرجوه مكرا إلى مكان، وما أن ظفروا به وأسقطوه في قبضتهم قيده المتهم الثاني وسدد له المتهم الأول طعنات عدة بسلاحهما.