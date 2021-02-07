الحكم على عامل لقتله مواطن فى المقطم .. اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، الحكم على عامل قتل مواطن في المقطم، وكانت المحكمة قد أحالت المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ رايه الشرعي في إعدامه من عدمه.





ويصدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعادل ابراهيم الغويط و وأسامة محمد أبو صافي، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "عمرو . ع"، عاطل، بقتل المجني عليه "مصطفي . م" مع سبق الإصرار، بأن استقل معه السيارة قيادته طالبا توصيله لوجه قصدها واستدرجه إلى منطقة نائية، وما إن ظفر به حتي أشهر في مواجهته سلاحا أبيض سكين، وسدد له طعنات في مناطق متفرقة من جسده قاصدا من ذلك قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته.