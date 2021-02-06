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ثقافة

مجموعة عازفات الهارب المصريات على مسرح أوبرا الإسكندرية .. غدا

السبت 06/فبراير/2021 - 11:34 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة د. مجدى صابر مساء غد الأحد حفلا فنيا لمجموعة عازفات الهارب المصريات.

وتتكون الفرقة الموسيقية من كل من منال محيى الدين، منى واصف، أميرة أحمد، سما سليمان، ميادة مصطفى، تقى صلاح، نورهان حمدي، سلمى صابر، روانا اشرف، بروين محمد.

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يشار أن مجموعة عازفات الهارب المصريات Egyptian Harp Ensambel ، تتكون من أمهر العازفات المصريات على آله الهارب ،من المحترفات والدارسات اللاتي يصل عددهم الي اكثر من ٩ عازفات. 

بدأت هذه المجموعة نشاطها منذ عدة سنوات وقدمت العديد من الحفلات علي مسارح دار الاوبرا المصرية وغيرها من المسارح، ويتميز برنامجها بالتنوع الموسيقى حيث تقدم الموسيقى الكلاسيكية والتراثيه المصرية والاسبانية و المكسيكية والمعاصرة و الجاز وغيرها من الألوان الموسيقية المختلفة.

وتهدف الفرقة إلى تسليط الضوء علي هذه الآلة المصرية الفرعونية الاصيلة وابراز مدرسة العزف المصرية التي تمتد جذورها لأكثر من ٥٠ سنة.
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