راحة سلبية لوليد سليمان من تدريبات الأهلي بالدوحة

منح الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وليد سليمان لاعب الفريق راحة من ‏التدريبات التأهيلية والعلاجية، التي يقوم بها على هامش مران الفريق، الذي يقام بشكل يومي ‏على ملعب جامعة قطر.‏





واكتفى وليد سليمان بخوض تدريبات بدنية خفيفة صباح اليوم في الجيم داخل مقر إقامة ‏الفريق، بالإضافة إلى خوض تدريبات مائية في إطار البرنامج الموضوع للاعب لتنفيذه من ‏أجل العودة بقوة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.‏





وقطع وليد سليمان شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة ‏الخلفية.‏





وواصل الأهلي مرانه اليوم استعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني المحدد لها بعد غدٍ الاثنين، ‏في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.‏





وكان الأهلي قد حقق الفوز على الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم ‏للأندية بهدف نظيف أول من أمس.