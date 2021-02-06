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رياضة

راحة سلبية لوليد سليمان من تدريبات الأهلي بالدوحة

السبت 06/فبراير/2021 - 11:08 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
منح الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  وليد سليمان لاعب الفريق راحة من ‏التدريبات التأهيلية والعلاجية، التي يقوم بها على هامش مران الفريق، الذي يقام بشكل يومي ‏على ملعب جامعة قطر.‏

واكتفى وليد سليمان بخوض تدريبات بدنية خفيفة صباح اليوم في الجيم داخل مقر إقامة ‏الفريق، بالإضافة إلى خوض تدريبات مائية في إطار البرنامج الموضوع للاعب لتنفيذه من ‏أجل العودة بقوة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.‏

وقطع وليد سليمان شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة ‏الخلفية.‏

وواصل الأهلي مرانه اليوم استعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني المحدد لها بعد غدٍ الاثنين، ‏في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم ‏للأندية بهدف نظيف أول من أمس.
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