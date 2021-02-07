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تعليم

عميد "اقتصاد القاهرة": قبول أعذار الطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أحمد الشاهد
أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، قبول طلبات الأعذار المقدمة من الطلاب خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأوضح "السعيد" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه سيتم قبول جميع طلبات الأعذار المقدمة من الطلاب، لافتًا إلى أنه سيتم إجراؤها أونلاين لطلاب مرحلة البكالوريوس ، ولن يكون هناك حضور ولا تجمعات للطلاب داخل الكلية.

وأضاف أنه سيتم النظر في أي طلبات أعذار مقدمة من جانب الطلاب، وتفهّم الكلية موقف الطالب، ويتم اختبار الطالب لاحقا في هذه المواد مع احتفاظه بدرجات أعمال السنة .

وأشار عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أنه في حال وجود صعوبات لدى أي طالب في آداء الامتحان "أونلاين" فإن الكلية ستقوم بتوفير أجهزة حاسب لمن يرغب في آداء الامتحان الكترونيا في مبنى الكلية.

وكان مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، يوم الاثنين الموافق 1 من شهر فبراير الجاري، اجتمع للنظر في الإجراءات والقرارات النهائية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول .
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