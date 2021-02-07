بدء مقابلات المرشحين لـ أعمال امتحانات الثانوية العامة .. اليوم

أكد خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المقابلات الشخصية لرؤساء ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع الأسئلة للجان الثانوية العامة من المقرر أن تبدأ اليوم الأحد .





وقال "حجازي"، إن المقابلات سوف تستمر في الفترة من الأحد 7 فبراير 2021 وحتى يوم الخميس 11 فبراير 2021، وذلك بقاعة المؤتمرات بمدرسة السعيدية الثانوية بنين فى تمام الساعة العاشرة صباحًا.





كان ذلك فى إطار الإجراءات التى تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واستعدادا لبدء أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021.



