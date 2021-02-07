بدء مقابلات المرشحين لـ أعمال امتحانات الثانوية العامة .. اليوم

أكد خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المقابلات الشخصية لرؤساء ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع الأسئلة للجان الثانوية العامة من المقرر أن تبدأ اليوم الأحد.
وقال "حجازي"، إن المقابلات سوف تستمر في الفترة من الأحد 7 فبراير 2021 وحتى يوم الخميس 11 فبراير 2021، وذلك بقاعة المؤتمرات بمدرسة السعيدية الثانوية بنين فى تمام الساعة العاشرة صباحًا.
كان ذلك فى إطار الإجراءات التى تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واستعدادا لبدء أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021.
وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على أنه سوف يتم عقد المقابلات، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات حرصًا على سلامة الجميع.
وقال حجازي: على السادة المرشحين بالإدارات التعليمية المستهدفة للحضور أمام اللجنة المشكلة لعقد المقابلات فى المواعيد المحددة كما يلى:
يوم الأحد الموافق 7 فبراير ( العمرانية – الصف – أطفيح – الدقى )
يوم الأثنين الموافق 8 فبراير ( العجوزة – الشيخ زايد – الوراق – أبو النمرس )
يوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير ( شمال – البدرشين – أوسيم – بولاق الدكرور )
يوم الاربعاء الموافق 10 فبراير ( الهرم – العياط – 6 أكتوبر – منشأة القناطر )
يوم الخميس الموافق 11 فبراير ( الحوامدية – كرداسة – جنوب – ديوان المديرية )
وحذر حجازي من أنه فى حالة تخلف السادة المرشحين عن الحضور فى المواعيد المحددة سابقًا ستتم إحالتهم للتحقيق بمعرفة الوزارة ، مشددا على الأخذ فى الاعتبار اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.
جدير بالذكر أنه ، حتى هذه اللحظة مازال هناك استقرار على تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2021 التالية :
* ستعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 خلال العام الدراسي الحالي إلكترونيًا
* ستتم عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونيًا دون تدخل بشري
* ستكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 عبارة عن اختيار من متعدد
* كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2021 سيكون له 4 نماذج امتحانية مختلفة تضمن تكافؤ الفرص
* أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 ستقيس فهم مخرجات التعلم.
* سيتم إتاحة نماذج امتحانية استرشادية لتدريب طلاب الصف الثالث الثانوي على شكل امتحانات الثانوية العامة 2021 ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة
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*ستعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات.
* من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 بنظام الكتاب المفتوح أو الـ أوبن بوك
* ستكون هناك فرصة امتحانية ثانية وفرصة امتحانية ثالثة للتحسين ، سيتم تحديد تاريخها بالتحديد في وقت لاحق.
* سيتم عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة) للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وآرائهم بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 قبل اعتماده رسميا
* ستأخذ وزارة التربية والتعليم في الاعتبار جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان ، والممثلة في طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التى يؤدي فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.
ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم قراراتها النهائية بشأن موعد الامتحانات ونظامها ونظام عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم 14 فبراير 2021.