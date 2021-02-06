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توك شو

متقلقوش.. السيسي يبعث رسالة طمأنة للمواطنين حول لقاحات فيروس كورونا

السبت 06/فبراير/2021 - 11:13 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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إسراء صبري
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحن نعمل على إنشاء وحدات سكنية داخل مراكز المحافظات، سواء كانت بالأراضي الفارغة التى تتبع الدولة و نقدر نحولها بقرار هنعمل 500 الف وحدة سكنية مش في القاهرة وأسكندرية لا ممكن تبقي في البحيرة وطنطا، وفي المحافظات اللي بيتقال عليها مالهاش ظهير.

وفيما يخص التطعيم واللقاح أوضح الرئيس السيسي، أن الدولة تدرس كافة الموضوعات من أجل اختيار الفئات التي تحصل على اللقاح، وبعد الدراسة وجدنا  35 مليون مواطن من فئة كبار السن والأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكمل: بنتكلم في مبلغ ورقم كبير فلوسهم موجودة ولكن هناك امور تنظيمية تتم من أجل التحكم في عملية توزيع اللقاحات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، بطمن الناس واقولهم متقلقوش طبقا للبيانات الموجود عندنا اللقاحات سليمة ومتواجدة والحملة مستمرة في الأطقم الطبية.

واسترسل الرئيس السيسي أن حجم التجاوب للقاح من الفئات الطبية من 45 إلى 50%، معقبا: "في ناس بتقول مش عايزة اللقاح".

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