رعاية شباب حقوق القاهرة تناشد الطلاب غير القادرين سرعة التوجه الى الإدارة

قال اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه على الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات الدراسية لهذا العام ، سرعة التوجه إلى إدارة رعاية الشباب بالكلية فى موعد أقصاه ٢٠ من فبراير القادم.
وأضاف اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة، أنه يجب على الطلاب ألا يكون سبق لهم التقديم فى إدارة أخرى تابعة للجامعة حتى لا يتم إلغاء الاثنين.
ووجه وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي.
وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم في جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات.