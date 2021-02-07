رعاية شباب حقوق القاهرة تناشد الطلاب غير القادرين سرعة التوجه الى الإدارة

‎قال اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه على الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات الدراسية لهذا العام ، سرعة التوجه إلى إدارة رعاية الشباب بالكلية فى موعد أقصاه ٢٠ من فبراير القادم.





‎وأضاف اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة ، أنه يجب على الطلاب ألا يكون سبق لهم التقديم فى إدارة أخرى تابعة للجامعة حتى لا يتم إلغاء الاثنين.





ووجه وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي.





اِقرأ أيضًا:

‎وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم في جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات.



