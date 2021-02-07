ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رعاية شباب حقوق القاهرة تناشد الطلاب غير القادرين سرعة التوجه الى الإدارة

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:04 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت
‎قال اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه على الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات الدراسية لهذا العام ، سرعة التوجه إلى إدارة رعاية الشباب بالكلية فى موعد أقصاه ٢٠ من فبراير القادم.

‎وأضاف اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة، أنه يجب على الطلاب ألا يكون سبق لهم التقديم فى إدارة أخرى تابعة للجامعة حتى لا يتم إلغاء الاثنين.

ووجه وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي.

اِقرأ أيضًا:
‎وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم في جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لطلاب حقوق القاهرة غير القادرين.. التوجه لإدارة رعاية شباب الكلية

لهذا السبب.. توجه الطلاب غير القادرين لإدارة رعاية شباب حقوق القاهرة

اتحاد طلاب زراعة القاهرة يطلق مبادرة اعرف كليتك

استعدادًا للاختبارات.. خبير تعليمي: دور أعضاء هيئة التدريس فرض تكليفات على الطلاب تساعدهم في الامتحانات

بسبب كورونا... تمريض القاهرة تطبق إجراءات جديدة بالكلية

التعليم العالي: إعلان جداول جميع الامتحانات الشفوية والعملية الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

راينر هولمان: الأهلي يستطيع الفوز على بايرن ميونخ

في عيد ميلاد زوجها.. أجرأ إطلالات لقاء الخميسي برفقة عبدالمنصف

وصلة رقص لـ نانسي عجرم على أنغام ابن الجيران.. فيديو

نصف مليون وحدة سكنية.. السيسي يزف بشرى لسكان المحافظات

دموعي تغمرني وقلبي يعتصر.. ابنة عماد رشاد تستغيث لإنقاذ نجلها

متحدث الزمالك يكشف عن مفاجأة في تشكيل الفريق أمام الاتحاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة تجرد مراسل من ملابسه على الهواء لسبب صادم.. صور

عجوز يبكي بحرقة بعد نجاة كلبه من حريق ضخم | فيديو

بعد تصدرها تريند .. ليلى أحمد زاهر بإطلالات محتشمة تزيد من جمالها