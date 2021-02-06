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300 ألف جرعة .. لميس الحديدي: جرعات لقاح كورونا المهداة من الصين تصل 15 فبراير

السبت 06/فبراير/2021 - 11:31 م
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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حمزة شعيب
كشفت الإعلامية لميس الحديدي، أن جرعات  لقاح كورونا  الذي قررت الصين  إهداءها  لمصر والبالغة  300 ألف جرعة لنحو 150  ألف مواطن ستصل إلى القاهرة في منتصف فبراير  وفقا لمصادر  وصفتها بالخاصة حيث ستصل إلى القاهرة في 15 فبراير الجاري.

 وأوضحت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"  أن السفير الصيني  سيعقد مؤتمرًا  عبر تقنية اللايف  غدًا يعلن فيه التفاصيل .

وأتمت : عاوزين الناس تطعم  كي نشعر بالامان ..ده الحل الوحيد قدامنا  عاوزين حماسة اكتر في الاقبال عشان نقي أنفسنا مافيش حل تاني والفيروس شكلة  هيبقى موسمي  وإحتمال نأخذ التعطيم كل سنة أصلًا  ".
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