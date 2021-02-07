مصرع طالبة أثناء عبور الطريق بمركز الدلنجات في البحيرة

لقيت طالبة مصرعها، اليوم، إثر اصطدامها بجرار زراعى بها أثناء عبور الطريق في قرية المغاربة التابعة لمركز الدلنجات، وتم حفظ الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوصول بلاغ من المستشفى العام باستقبال جثة إسراء صلاح عبدالعليم 12 سنه مقيمة بنجع المغاربة، إثر اصطدامها بجرار زراعى بها أثناء عبور الطريق.





وتم حفظ الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتحرير المحضر اللازم.

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