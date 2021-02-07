ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول التفكير الإبداعي .. 16 فبراير

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر فبراير 2021  تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حيث يهدف المركز الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

ومن هذه الدورات التدريبية دورة حول التفكير الإبداعي وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء  16-17 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين تنفيذا للاجرائات  الاحترازية  من كورونا حفاظا على سلامتهم. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

22 ديسمبر.. تنظيم دورة حول التفكير الإبداعي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان

دورة تدريبية عن التفكير الابداعى فى جامعة حلوان

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان يعلن خطته التدريبية لشهر فبراير

جامعة حلوان تنظم دورة تصميم المقررات الإلكترونية ٩ فبراير

14 فبراير .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول الـ Microsoft teams

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية أون لاين حول تنظيم المؤتمرات العلمية

ترشيحاتنا

الزمالك يوافق على سفر ساسي لتونس

تواصل الهجوم على مصر .. عمرو أديب: لو قناة الجزيرة شخص المفروض يتسجن

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 7/2/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

شركة أسترازينيكا تزف بشرى بشأن لقاح كورونا

بايدن يجري اتصالًا مع مواطنة أمريكية فقدت عملها بسبب كورونا.. فيديو

الصحة العالمية تكشف عن فيروس جديد والأمل الوحيد لإيقاف انتشار كورونا ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفرة تكنولوجية.. ناسا تستعد لإرسال أجهزة علمية إلى القمر

رغم زواج دام 60 عاما.. لقاء حار بين عجوزين بعدما فرقهما كورونا لمدة عام | فيديو وصور

بعد 3 أسابيع من إصابته بكورونا.. ملاكم شهير يصارع لالتقاط أنفاسه| فيديو