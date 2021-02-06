الرئيس السيسي : قضية النمو السكاني متواجدة منذ حكم عبد الناصر والسادات وحسني مبارك وما زالت قضيتنا ..فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي : اننا دائما ونحن نعمل في أي مشروع في الدولة ننظر اولا الى استقرار المجتمع لأننا من الممكن ان نقوم بعمل دراسة الي المشروع ويكون صحيحا ولكن توقيت عمله وتنفيذه لا يتوافق مع المجتمع ولا المواطنين .





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر ، قضية النمو السكاني كانت متواجدة منذ حكم عبد الناصر والسادات وحسني مبارك وما زالت قضيتنا .



