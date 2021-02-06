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أخبار البلد

مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات Condor الألمانية

السبت 06/فبراير/2021 - 11:34 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
استقبل مطار الغردقة الدولي أولى رحلات شركة Condor للطيران الألمانية القادمة من مدينة فرانكفورت وتحمل على متنها ٢٢٠ راكبا.

 تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، وقام فريق العلاقات العامة بإستقبال الركاب وطاقم الطائرة بالورود والشيكولاتة، وتم الاحتفال بقائد الطائرة حيث  تصادف أن هذه الرحلة تعد الأخيرة له قبل بلوغه سن التقاعد، وتم تقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين.

واستقبل أعضاء مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المسافرين بالورود كما وزعوا عليهم مواد دعائية عن مصر ومقوماتها السياحية والأثرية والهدايا التذكارية 

جدير بالذكر أن هذه الرحلة ستكون منتظمه أسبوعيًا، مع زيادة عدد الرحلات إلى ٣ رحلات أسبوعيًا في منتصف مارس .
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