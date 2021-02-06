قناة السويس: دعمنا صندوق تحيا مصر بـ 40 مليون جنيه لتوفير لقاح كورونا

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم دعم صندوق تحيا مصر بـ40 مليون جنيه، من أجل توفير لقاحات فيروس كورونا للفئات غير القادرة على شرائه.





وأشار "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، أنه تمت المشاركة بحب من أجل مساندة الدولة في ظل تلك الجائحة العالمية، مضيفا أنه تم عبور حوالى 74 سفينة من قناة السويس بالأمس، والقناة حققت ثانى أعلى حمولة سنوية صافية، بمقدار 1 مليون و200 مليون طن وثالث أعلى إيراد سنوي بمقدار 5 مليارات و600 مليون دولار .