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عارفة عبد الرسول: مستعدة لدعم فرقة الورشة المهددة بالإغلاق

السبت 06/فبراير/2021 - 11:45 م
صدى البلد
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محمد القاضي
أكدت الفنانة عارفة عبد الرسول، ان فرقة "الورشة" لها فضل كبير جدًا في حياتها الفنية، مشددة على أنها التحقت بالورشة من الاسكندرية، وأنها بدأت في ممارسة هوايتها من خلال الفرقة، موضحة انها كانت تتحصل على راتب شهري من "الورشة"، وهو سبب استمرارها في العمل.

وأضافت "عبد الرسول"، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر "القاهرة والناس"، أن تدريبها في فرقة "الورشة" أضاف لها كثيرا على الجانب المهني، مشيرة إلى أنها كانت تتدرب يوميًا لـ4 ساعات مع مدربين على مستوى العالم، مؤكدة أن الورشة وفرت لها عروضا في الخارج ما بين دول عربية وأوروبية.

وتابعت: "أنا مش مصدقة أن الورشة معرضه للإغلاق، مينفعش تقفل"، مؤكدة أنها مستعدة للمساهمة في إعادة الفرقة، مشددة على أن وزارة  الثقافة من الممكن أن تتبنى فكرة إحياء الفرقة.
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