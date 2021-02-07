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تعليم

"الأمم المتحدة ومعالجة قضايا الشرق الأوسط".. مؤتمر دولى تنظمه جامعة عين شمس

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:02 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس آخر شهر مارس القادم المؤتمر العلمى الدولى " الأمم المتحدة ومعالجة قضايا الشرق الأوسط" وذلك بمناسبة مرور 75 عاما على إنشائها .

يرأس المؤتمر أ.د.هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز ، صرح بذلك أ.د.أشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بالأمم المتحدة ونشاطها العالمي و رصد دورها بالشرق الأوسط وتحليل نشاطها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بمنطقة الشرق الأوسط.

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كما يسعى  المؤتمر إلى إبراز دورها تجاه اللاجئين بالشرق الأوسط و دور قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط و التأثير السياسي على الأمم المتحدة ودورها في إدارة الصراع السياسي والعسكري بالشرق الأوسط.
 
إلى جانب التطرق إلى تأثير القوى الكبرى على المنح والمساعدات بالشرق الأوسط و التأثير الخارجي على الأمم المتحدة في  اتخاذ القرارات .

يستهدف المؤتمر الأكاديميين المختصين بشئون الأمم المتحدة ، السياسيين والمنشغلين بقضايا الأمم المتحدة ،المشتغلين في المجال الأمني والعسكري، المهتمين بالدراسات الاجتماعية والثقافية والدراسات الاقتصادية والتنمية  والدراسات الدولية ورجال القضاء والقانون ، جمعيات حقوق الإنسان والعمل الدولية المهتمين بدراسات التنمية المستدامة ، الباحثين والعلماء فى المجالات المختلفة بالشرق الأوسط و رجال الإعلام والصحافة.                            
ويمكن الاشتراك فى المؤتمر لكل من الباحثين المصريين والأجانب.

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