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كيف يوفر الاتحاد الأفريقي لقاحات كورونا لدول القارة.. خبير يوضح

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:01 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قالت هايدى الشافعى، خبير الدراسات الإفريقية بالمركز المصرى للفكر، إن قمة الاتحاد الأفريقي شهدت نقل الرئاسة إلى الكونغو الديمقراطية، معقبة: نتيجة انتشار جائحة كورونا حدثت تغيرات في جدول أعمال الاتحاد الأفريقي، وعليه جاءت أزمة كورونا في أولى أولويات القمة.

وتابعت: الاتحاد الافريقي يحاول توفير اللقاحات إلى الدول الغير قادرة، معقبة: تم توفير 300 ألف لقاح للقارة الافريقية حتى الآن، وعليه مازالت القارة في حاجة إلى العديد من اللقاحات، ولكن وفقا للقيود الخاصة بتصنيع اللقاحات تصعب الأمر قليلا.

وأضافت "الشافعي" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، شعار الاتحاد الافريقي العام الماضي كانت مبادرةو إتفاقية اسكات صوت البنادق، ولكن عند حدوث أزمة كورونا أصبحت معظم الجهود موجه إلى تلك الأزمة بدلا من مبادرة إسكات صوت البنادق.

وأكملت: مبادرة إسكات صوت البنادق تحتاج إلى دعم دولي وأموال وإرادة حققية بين الدول من أجل القضاء على الإرهاب.
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