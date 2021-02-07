ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لميس الحديدي ناعية عزت العلايلي: أعماله هتفضل ماركة مسجلة باسمه

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:01 ص
عزت العلايلي
عزت العلايلي
Advertisements
حمزة شعيب
نعت الإعلامية لميس الحديدي، الفنان القدير الراحل عزت العلايلي، قائلة "رحيل جديد لقامة من قامات الفن المصري صاحب الرصيد الكبير والمهم  في تاريخ الفن المصري.. قدم أعمالًا خالدة ومحترمة وتركت بصمة مهة في السينما والدراما والمسرح.

 وتابعت  عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة: "عزت العلايلي أحد ابطال أهلا يا بكوات وعبد الهادي في فيلم "الارض" وبطل فيلم " الاختيار" واهل القمة والسقا مات والتوت والنبات والطريق إلى إيلات أفلام كثيرة سجلت "ماركة" في التاريخ باسم عزت العلايلي".

 وأكملت: "مكنتش عارفة عندما التقينا في أكتوبر الماضي في حلقة حل فيها ضيفا عزيزًا تحدث فيها عن رفيق دربة الراحل محمود ياسين  ولما قابلته في الاستوديو مكنتش عارفة  أن ده حواره الاخير.. لما طلبنا منه أن يأتي إلى الاستوديو في عز موجة "كورونا"، لم يتردد ولو للحظة  فنانين كثيرين من الصغار ممكن يترددوا ويفكروا لكنه فضل الحضور للحديث عن رفيق عمره والمشوار الطويل تحدث عن محمود ياسين بكل صدق وبراءة وبكل بساطة وتواضع لما قالك "إحنا كنا بناخد الادوار الي بتقع  من محمود ياسين" تخيلوا العملاق يقول كده".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عدد أبناء عزت العلايلي.. خروج زوجته من نفس مسجد تشييع جثمانه

صدمة كبيرة.. عمرو محمود ياسين ينعى عزت العلايلي

صلاح عبد الله يودع الفنان الراحل عزت العلايلي: مش عارف أستوعب

وداعًا عزت العلايلي.. أيقونة الصدق في الفن المصري والعربي

خاص .. إنسان على خلق.. سهير رمزي عن الراحل عزت العلايلي

تصبح على خير في الجنة.. صلاح عبدلله ينعي عزت العلايلي بكلمات مؤثرة

ترشيحاتنا

بعد انتخاب السلطة التنفيذية.. الجيش الليبي يعلن هوية القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس مصر

ضبط شبكة دعارة يديرها رجل و 4 سيدات فى ناد صحي بالغردقة..تفاصيل

شركة أسترازينيكا تزف بشرى بشأن لقاح كورونا

بسبب الحرمانية.. مجدى أبو عميرة يكشف سر تغيير تتر المال والبنون

أول رد من علي محمد علي عقب اختياره للتعليق على مباراة الأهلي والبايرن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عجوز يبكي بحرقة بعد نجاة كلبه من حريق ضخم | فيديو

بعد تصدرها تريند .. ليلى أحمد زاهر بإطلالات محتشمة تزيد من جمالها

بالشوفان والجزر والبطاطس.. طرق مختلفة لعمل البان كيك