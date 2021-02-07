لميس الحديدي ناعية عزت العلايلي: أعماله هتفضل ماركة مسجلة باسمه

نعت الإعلامية لميس الحديدي، الفنان القدير الراحل عزت العلايلي، قائلة "رحيل جديد لقامة من قامات الفن المصري صاحب الرصيد الكبير والمهم في تاريخ الفن المصري.. قدم أعمالًا خالدة ومحترمة وتركت بصمة مهة في السينما والدراما والمسرح.





وتابعت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة: "عزت العلايلي أحد ابطال أهلا يا بكوات وعبد الهادي في فيلم "الارض" وبطل فيلم " الاختيار" واهل القمة والسقا مات والتوت والنبات والطريق إلى إيلات أفلام كثيرة سجلت "ماركة" في التاريخ باسم عزت العلايلي".





وأكملت: "مكنتش عارفة عندما التقينا في أكتوبر الماضي في حلقة حل فيها ضيفا عزيزًا تحدث فيها عن رفيق دربة الراحل محمود ياسين ولما قابلته في الاستوديو مكنتش عارفة أن ده حواره الاخير.. لما طلبنا منه أن يأتي إلى الاستوديو في عز موجة "كورونا"، لم يتردد ولو للحظة فنانين كثيرين من الصغار ممكن يترددوا ويفكروا لكنه فضل الحضور للحديث عن رفيق عمره والمشوار الطويل تحدث عن محمود ياسين بكل صدق وبراءة وبكل بساطة وتواضع لما قالك "إحنا كنا بناخد الادوار الي بتقع من محمود ياسين" تخيلوا العملاق يقول كده".