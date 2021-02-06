ارتفاع ضحايا عمليات الطعن في لندن .. والشرطة تحقق





ارتفعت حصيلة ضحايا عمليات الطعن المتفرقة في لندن، حيث قتل رجلين على الأقل وأصيب 11 آخرون خلال الهجمات على مدار الـ24 ساعة الماضية.









وتعاملت الشرطة البريطانية مع 5 حوادث طعن منفصلة في لندن منذ يوم أمس الجمعة، بحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.





ولم تكشف الشرطة ما إذا كانت هناك صلة بين الحوادث المختلفة.





وأكدت شرطة العاصمة البريطانية فتح تحقيق في حادثي طعن منفصلين وقعا اليوم السبت، أسفر أحدهما عن مقتل شابا في العشرينات من عمره.





كما أسفر الهجوم عن إصابة شاب آخر بجروح بالغة، ما دفع الشرطة لفتح تحقيقا عاجلا للوقوف على سبب الحادث.





ولم تعلن الشرطة البريطانية رسميا عن أي اعتقالات على خلفية الهجوم.



