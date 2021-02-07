بعد مصرع 11 شخصا.. ديرمواس تتشح بالسواد وتستعد لمراسم الدفن

اتشحت قري بني سالم وزرابي تانوف ومحرم بمركز ديرمواس جنوب المنيا بالسواد والحزن الشديد استعدادا لدفن 11 شخصا من أبنائهم بينهم عروسان في حادث طريق الكريمات بالصحراوي الشرقي والذين كانوا في طريقهم إلى لمسكن الزوجية بمدينة العاشر من رمضان بعد أن انتهت مراسم الزفاف بمدينة ديرمواس.









انتقل عدد كبير من أهالي وذوى وأصدقاء الضحايا إلى مستشفى حلوان العام من أجل استخراج تصاريح دفن ذويهم وأقاربهم بمسقط رأسهم بقرى مركز ديرمواس جنوب المنيا.





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ضمت قائمة الضحايا العروسة شروق محمود عبداللطيف 20 سنه، وثلاثة من أشقائها الأطفال «إسلام – 12 سنه»، و«مصطفى – 10 سنوات»، و«آسر – 8 سنوات»، وأسرة محمد فتحي المكونة من الأب محمد فتحي حسين، 40 سنة، والزوجة دعاء هشام 31 سنة، والأبناء حبيبة 15 سنه، ونورهان عامين، والسائق على رويد تمام، 31 سنه، مقيمون بقرية بني سالم، والعريس محسن علواني، 22 سنه، وشقيقة أحمد «35 سنة، مقيمان بقرية أسمو العروس بمركز دير مواس.





ويستعد أهالي بني سالم والزرابي وتانوف على مداخل القرى لاستقبال جثامين الضحايا، وتشييع جنازتهم وسط حالة من الحزن بعدما تحول الفرح إلى مأتم كبير.





كان طريق الكريمات شهد اليوم تصادم سيارتين، شمال بوابة الرسوم بالقرب من مدينة القاهرة بعدة كيلومترات مما تسبب في مصرع 11 شخصا بينهم عريس وعروسة، و5 أطفال، من 3 أسر، وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى حلوان العام تحت تصرف النيابة العامة.



