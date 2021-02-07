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فن

أخبار الفن .. التطورات الصحية لـ سيد رجب .. وحالة ابن مدحت صالح وحفيد عماد رشاد .. حل أزمة شريف دسوقى

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:18 ص
عماد رشاد
عماد رشاد
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

يخضع الفنان سيد رجب الى مسحة جديدة خلال الايام القليلة المقبلة للكشف عن كورونا والذي تعرض الى الاصابة به منذ ايام قليلة. 

نشرت ابنة الفنان عماد رشاد "ياسمين" تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تستغيث فيه لانقاذ ابنها آدهم بعد تعرضه الى ازمة صحية شديدة. 

استطاع الفنان أشرف زكى أن يصلح بين الفنان شريف دسوقى والمنتج أحمد الجناينى منتج فيلم "وقفة رجالة" بعد خلاف بينهما خلال الأيام القليلة الماضية. 

نشرت الزوجة الأولى للفنان مدحت صالح "ليلى صديق" تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن عن إصابة ابنها أدهم وإجرائه عملية جراحية. 

حلقة جديدة من أزمة رانيا يوسف مع الاعلامى العراقى نزار الفارس والتى اثارت حالة من الجدل الواسع خاصة بعد فترة من عرض البرنامج والذى حلت فيه ضيفة حيث اتخذت رانيا قرار بإقامة دعوى قضائية ضد البرنامج ونزار وهو الأمر الذى قوبل برد نارى من الاعلامى العراقى. 
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