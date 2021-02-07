السماء باللون البرتقالي والثلج تحول إلى رمل .. ماذا يحدث في فرنسا؟.. فيديو وصور

اجتاحت أوروبا موجات من الغبار الصحراوي خاصة على منتجعات التزلج على الجليد في جبال الألب والتي حولت لون الثلج الأبيض إلى الأصفر بينما انتشرت العاصفة الرملية من صحراء أفريقيا إلى أوروبا.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أصبحت الثلوج في سويسرا باللون الأصفر وكذلك السماء وذلك بسبب تأثير الرمال من العاصفة الرملية، وبرغم سوء الطقس تم مشاهدة متزلجون ينطلقون لممارسة رياضة التزلج.





كما تحولت السماء لتصبح باللون البرتقالي أيضا في وادي شامونيكس مونت بلانك حيث كان الهواء محملًا بغبار الرمال من الصحراء، واللون البرتقالي في السماء والذي كسى الثلوج هو نتيجة للرياح القوية القادمة من إفريقيا مما تسبب في اجتياح الرمال إلى أوروبا قبل أن تستقر على الجليد في سلاسل الجبال.



ونشرت خدمة الأرصاد الجوية والمناخ الوطنية لفرنسا صور من الأقمار الصناعية تظهر الرمال على الثلوج وكتبت عليها: "نظام الضغط المنخفض في شبه الجزيرة الأيبيرية تسبب في تدفق جنوبي قوي جلب الرمال من الصحراء إلى أبعد الحدود في فرنسا".

وتظهر جزر البليار وسردينيا باللون الأصفر، كما تم رصد شاحنة بدت كأنها تقف على سطح كوكب المريخ من شدة انتشار اللون البرتقالي برغم انها كانت في جبال الألب الغربية بإيطاليا، بالقرب من الحدود الفرنسية ، والتي وُصفت بأنها منظر تاريخي.

وكتب أحد المستخدمين في تعليق على الصورة على تويتر: "هذا ليس المريخ! إنها جبال الألب الإيطالية، بالقرب من الحدود الفرنسية"، وذلك بعدما جلبت العاصفة الرمال من الصحراء وتحول كل شئ إلى اللون البرتقالي، السماء، والثلج، وكأنها منظر طبيعي على كوكب المريخ!".





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