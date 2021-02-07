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نجل عزت العلايلي: والدي عاش بصحة جيدة حتى آخر لحظات حياته

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:16 ص
عزت العلايلي
عزت العلايلي
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حمزة شعيب
قال الدكتور محمود العلايلي نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، إن والده حتى آخر لحظات حياته كان يتحرك بمنتهى السهولة ولم يعان من أي مرض.

وأضاف: "كان بينزل وبيروح ويجي عادي في أخر لحظات حياته.. حتى قبل ماتش الاهلي مع الدخيل القطري كان بيتكلم عادي وكان هيخش ينام".

وتابع  خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON":  " الصراحة الوفاة المفاجئة والهادئة نعمة نشكر ربنا عليها وهو رحيل مسالم مفاجيء حيث توفى وفاة هادئة كما كانت حياته هادئة ومسالمة ".

وحول الجوانب الإنسانية في حياة عزت العلايلي الاب قال: "  أب مصري  زي كل الآباء المصريين الحريصين على حاضر أولادهم ومستقبلهم، لم كان بيحاول يوفر الشيء  قبل ما نطلبه، لم يكن  أب مبالغ في التدليل وتوفير الطلبات وكان دائما قدوة لنا في كل شيء. 

 وعن تكريمه في  مهرجان الإسكندرية قال: "تكريمه الأخير وبالإضافة إلى بعض الأحاديث الأخيرة التي أدلى بها لوسائل الإعلام والصحف اثارت سعادته وكان ممتن جدًا للجميع في آخر أيامه  وسعيد بذلك من حيث حفاوة الاستقبال من زملائه أو الجمهور ".

 وحول وصية   الراحل أوضح:" الي بيقول  وصية أو نصيحة  للمستقبل بيبقى حاسس بدنو أجله لكن والدي الراحل لم يشعر بذلك حيث كان دائم الحديث عن مشاريعه الفنية ومستقبله حيث كان مقبلًا على الحياة.. وفي وقت ندوة تكريمه في مهرجان الاسكندرية كان يوصي الفنانيين  بوصية  أعادها أكثر من مرة  مثل الاهتمام بالفن".

وحول فكرة إعادة مسرحية " أهلًا يابكوات " قال : سنة 2005 في أواخرها كان تعرض لوعكة صحية واصيب بنزيف في المخ ودخل عملية وبعد خروجه  من المستشفى خرج لبروفات اهلا يابكوات لاعادتها في 2006 وأعيدت   بالفعل ووقف ساعتها على المسرح وأكمل  عمله واخرج موسمًا   هائلًا وبالتالي لما قالي في الاخر  هعيد مسرحية أهلا يابكوات مكنتش أقدر  أقله لا عشان الصحة أو السن لاني كنت مؤمن بقدرته على ذلك والمثال كان قدامي سنة 2005.. كنت واثق أنه هيعمله بكامل الصحة والمجهود".
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