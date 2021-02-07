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نائب رئيس اتحاد الاقتصاد الرقمي يطالب بطرح مشروعات قومية بفوائد عالية

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:26 ص
صدى البلد
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ندى رأفت
قال الدكتور عبد الوهاب غنيم ، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ، إن حجم السيولة خارج الجهاز المصرفي يبلغ حوالي 540 مليار جنيه ، مشيرًا إلى أن هناك جزءا كبيرا منه يستخدم في الاقتصاد الغير رسمي، وجزء في غسيل الأموال، وجزء في المخدرات، وجزء في أعمال الإرهاب.

وأضاف " عبد الوهاب غنيم " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة "، أن الحكومة لابد من تقوم بتدخل المواطنين في طرح مشروعات قومية جاهزة مثل مشروعات قناة السويس، ولابد أن تكون المشروعات ناجحة من أجل جذب المصريين ، ويكون هناك عائد مادي . 

وتابع نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ، أنه لا بد أيضًا من تخصيص جزء لأصحاب المعاشات ، والمواطنين الأكثر احتياجًا ، مضيفًا أنه لابد من وجود بدائل ، معقبًا : " مينفعش نقولهم خد فلوسك واعمل مشروع ، الأغلبية العُظمى غير قادرة " . 

وأكمل " غنيم " ، أنه لابد من تهيئة الفرصة لفئة الشباب من أجل المشاركة في عمل مشروعات قومية للإستفادة منها ، وتوفير فرص عمل شبه مؤكدة ، قائلا:  لأن اللي عمل تحويشة عمره معندوش أنه يجازف بيهم في أي مشروع مش مضمون " .
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