نائب رئيس اتحاد الاقتصاد الرقمي يطالب بطرح مشروعات قومية بفوائد عالية

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم ، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ، إن حجم السيولة خارج الجهاز المصرفي يبلغ حوالي 540 مليار جنيه ، مشيرًا إلى أن هناك جزءا كبيرا منه يستخدم في الاقتصاد الغير رسمي، وجزء في غسيل الأموال، وجزء في المخدرات، وجزء في أعمال الإرهاب.





وأضاف " عبد الوهاب غنيم " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة "، أن الحكومة لابد من تقوم بتدخل المواطنين في طرح مشروعات قومية جاهزة مثل مشروعات قناة السويس، ولابد أن تكون المشروعات ناجحة من أجل جذب المصريين ، ويكون هناك عائد مادي .





وتابع نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ، أنه لا بد أيضًا من تخصيص جزء لأصحاب المعاشات ، والمواطنين الأكثر احتياجًا ، مضيفًا أنه لابد من وجود بدائل ، معقبًا : " مينفعش نقولهم خد فلوسك واعمل مشروع ، الأغلبية العُظمى غير قادرة " .



