حارس العقار المحترق يفجر مفاجأة بخصوص تراخيص البناء.. فيديو

قال الدكتور عباس الزعفراني أستاذ التخطيط العمراني، إنه من الضروري أن يتم إيقاف المباني على الطريق الدائري لأن هذا يشكل خطورة عليه، ويجب تأمين المناطق الزراعية على الطريق الدائري حتى لا نتمادى في استمرار المباني على جانبي الطريق.
وأضاف الزعفراني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع على قناة " دي ام سي"، أنه يجب على الحكومة تحديد حرم الطريق الدائري وتشديد العقوبة على المخالفين، ويجب حصر المباني التي تشكل خطرا شديدا على الطريق ويتم إزالتها .
وفي ذلك السياق كشف جمال ابو الفتوح حارس عقار الأحلام المحترق في فيصل أن البرج المحترق ليس مخالفا في المباني، ولكنه مخالف زراعيا، مؤكدا أن صاحب العقار وعد أنه سيعطي أموالا لكل من احترقت شقته.