حارس العقار المحترق يفجر مفاجأة بخصوص تراخيص البناء.. فيديو

قال الدكتور عباس الزعفراني أستاذ التخطيط العمراني، إنه من الضروري أن يتم إيقاف المباني على الطريق الدائري لأن هذا يشكل خطورة عليه، ويجب تأمين المناطق الزراعية على الطريق الدائري حتى لا نتمادى في استمرار المباني على جانبي الطريق.





وأضاف الزعفراني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع على قناة " دي ام سي "، أنه يجب على الحكومة تحديد حرم الطريق الدائري وتشديد العقوبة على المخالفين، و يجب حصر المباني التي تشكل خطرا شديدا على الطريق ويتم إزالتها .



