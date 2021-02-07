ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حارس العقار المحترق يفجر مفاجأة بخصوص تراخيص البناء.. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:11 ص
عقار فيصل
عقار فيصل
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور عباس الزعفراني أستاذ التخطيط العمراني، إنه من الضروري أن يتم إيقاف المباني على الطريق الدائري لأن هذا يشكل خطورة عليه، ويجب تأمين المناطق الزراعية على الطريق الدائري حتى لا نتمادى في استمرار المباني على جانبي الطريق.

وأضاف الزعفراني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع على قناة " دي ام سي"، أنه يجب على الحكومة تحديد حرم الطريق الدائري وتشديد العقوبة على المخالفين، ويجب حصر المباني التي تشكل خطرا شديدا على الطريق ويتم إزالتها .

وفي ذلك السياق كشف جمال ابو الفتوح حارس عقار الأحلام المحترق في فيصل أن البرج المحترق ليس مخالفا في المباني، ولكنه مخالف زراعيا، مؤكدا أن صاحب العقار وعد أنه سيعطي أموالا لكل من احترقت شقته.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مفاجأة يفجرها أحمد موسى.. تفاصيل توقف الطريق الدائري عصر اليوم

محافظ الجيرة عن العقار المحترق: صادر ضده قرار إزالة

أحمد موسى يكشف علاقة الإخوان بعقار فيصل المحترق ..فيديو

مفيش ضمير.. نشأت الديهي ينفعل على الهواء بسبب عقار فيصل المحترق..فيديو

بعد حريق عمارة فيصل.. نداء عاجل من النيابة الإدارية للمواطنين.. فيديو

أخبار التوك شو: وزير التعليم العالي يصارح المصريين بحقيقة وضع كورونا في مصر.. أحمد موسى يكشف علاقة الإخوان بعقار فيصل المحترق.. أنوشكا تكشف حقيقة إصابة يحيى الفخراني بـ كورونا

ترشيحاتنا

سلوى عثمان: أكتر من 25 سنة بضرب الممثلين

أنقصت وزنها..نهى عابدين تثير الجدل بملابس جريئة فى احدث جلسة تصوير.. شاهد

شركة أسترازينيكا تزف بشرى بشأن لقاح كورونا

محمد عبد الله: نتيجة مباراة البايرن أمام الأهلي محسومة

كوكتيل فيتامينات.. هاني الناظر يقدم وجبة سحرية لمقاومة فيروس كورونا

متحدث الزمالك يكشف عن مفاجأة في تشكيل الفريق أمام الاتحاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عجوز يبكي بحرقة بعد نجاة كلبه من حريق ضخم | فيديو

بعد تصدرها تريند .. ليلى أحمد زاهر بإطلالات محتشمة تزيد من جمالها

بالشوفان والجزر والبطاطس.. طرق مختلفة لعمل البان كيك