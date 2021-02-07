أهم الأخبار .. السيسي: نعاني من العشوائيات .. والتعليم العالى تطالب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية .. وتطورات الحالة الصحية لـ الفنان سيد رجب

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددًا من الموضوعات الهامة نستعرضها كالتالي .





السيسي: تحدثت عن العشوائيات منذ 7 سنوات و رصدنا 500 مليار جنيه لتطوير القرى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تحدث منذ 7 سنوات على مشكلة العشوائيات، وأنه خلال برنامجه الانتخابي قال إنه سيتم القضاء عليها





التعليم العالى: لن نقبل بدخول طالب الجامعة بدون كمامة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية يقي الإنسان نفسه من المرض ويحميه من الإصابة بالفيروس، مثل غسل الأيدي وعدم التزاحم والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.





تطورات الحالة الصحية لـ الفنان سيد رجب بعد اصابته بكورونا

يخضع الفنان سيد رجب الى مسحة جديدة خلال الايام القليلة المقبلة للكشف عن كورونا والذي تعرض الى الاصابة به منذ ايام قليلة.

شاهد .. هدف مصطفى محمد فى مرمى نادى فنربخشة التركى

سجل النجم المصرى مصطفى محمد لاعب نادى جالاتا سراي ثانى أهدافه فى الدورى التركى فى فريق فنربخشة





النيابة الإدارية تصدم أصحاب العقارات المجاورة لعمارة فيصل المحترقة..شاهد

قال المستشار محمد سمير، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المتحدث الرسمي باسمها، إن النيابة أمرت بمراجعة موقف العقارات المجاورة لعقار فيصل في المنطقة.

وزير المالية يكشف نسبة علاوات الموظفين وأصحاب المعاشات.. فيديو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، ارتفاع أسعار السلع له العديد من الأسباب حدوث خلل بين العرض والطلب وتغلبنا على هذه الازمة بأننا قمنا بزيادة السلع المعروضة التي كان يحتاجها المواطن مؤكدا ان استقرار سعر العملة أدى إلى توافر الأسعار وتقليل التضخم حتي وصل الي 5% .

غش الطماطم..الفلاحين توجه نصائح عاجلة للمواطنين عند الشراء

حذر حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين من انتشار التقاوي المغشوشة مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، مشيرا إلى تكبد الفلاحين خسائر فادحة، لافتا إلى أن مافيا تقليد وغش التقاوي تجني المليارات وتعرض الامن الغذائي للخطر.