أخبار التكنولوجيا: تعرف على الهاتفين الأكثر مبيعا بالولايات المتحدة.. وتطبيقات يفضلها إيلون ماسك

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة كالآتي...









لتخزين واسترجاع كلمات السر المنسية.. مايكروسوفت تطلق ميزة جديدة لتطبيقها Authenticator

أصدرت شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية للبرمجيات، ميزة جديد في تطبيق Authenticator Microsoft تتيح لمستخدميها تخزين كلمات المرور وأسماء المستخدمين واسترجاعها فى أى وقت لتحل بذلك مشكلة كبيرة عند المستخدمين وهى نسيان كلمات السر وصعوبة استرجاعها.

















تنافس تيك توك.. خدمة Spotlight في سناب شات تصل لـ 100 مليون مستخدم

يبدو أن الخدمة الجديدة التى أطلقها تطبيق سناب شات ستقضى على تطبيق الفيديوهات القصيرة الأشهر فى العالم تيك توك، حيث كشف تقارير أن خدمة Snapchat Spotlight قد حققت أكثر من 100 مستخدم شهريا، وذلك بعد إطلاقها فى شهر ديسمبر الماضى.





هز عرش واتساب.. تعرف على تطبيق المراسلة الأكثر تحميلًا في العالم

أصبح تيليجرام Telegram ، التطبيق الأكثر تنزيلًا في جميع أنحاء العالم مع بداية العام الجاري، مُستفيدًا من المشاكل التي يواجها منافسه الشهير "واتساب"، عندما تم الإعلان عن سياسة الخصوصية المحدثة التي ينوي تطبيقها بشكل إجباري بدءا من شهر مايو المقبل.





لعدم الإقبال عليه.. آبل قد توقف إنتاج هاتف iPhone 12 mini

كشفت تقارير أن شركة Apple آبل الأمريكية، قد تتوقف عن إنتاج هاتفها الأصغر حجما والأرخص ثمنا فى مجموعة هواتفها الأحدث آيفون 12 ، وهو هاتف iPhone 12 mini ، وذلك لقلة الإقبال الملحوظ على شرائه.





بعد تشجيعه لـ Clubhouse.. تطبيقات يفضلها إيلون ماسك

أصبح رجل الأعمال والرئيس التنفيذى لشركة تسلا للسيارات الكهربية وشركة سبيس إكس للفضاء، Elon Musk إيلون ماسك، أداة محركة وفاعلة فى التحكم فى سوق التطبيقات وصعوها أو هبوطها، فكانت البداية منذ أيام قليلة عندما قام بدعم تطبيق سيجنال للدردشة على حساب واتسآب، ومنذ ذلك الحين فإن سوق التطبيقات يشهد اضطرابا كبيرا لم يشهد له مثيل.



