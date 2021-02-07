أخبار التكنولوجيا: تعرف على الهاتفين الأكثر مبيعا بالولايات المتحدة.. وتطبيقات يفضلها إيلون ماسك

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة كالآتي...
كشفت شركة Activision Blizzard المنتجة للعبة الفيديو الشهيرة Call of Duty أن اللعبة استطاعت تحقيق مبيعات ضخمة وصلت ل 27 مليار دولار أمريكى، مع ازدياد ملحوظ فى عدد المستخدمين النشطين.
أصدرت شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية للبرمجيات، ميزة جديد في تطبيق Authenticator Microsoft تتيح لمستخدميها تخزين كلمات المرور وأسماء المستخدمين واسترجاعها فى أى وقت لتحل بذلك مشكلة كبيرة عند المستخدمين وهى نسيان كلمات السر وصعوبة استرجاعها.
كشفت تسريبات جديدة أن شركة سامسونج تستعد لإطلاق هاتفها Galaxy F62 خلال أيام، فى منتصف شهر فبراير الحالى، وذلك بعدما ظهرت عدد من الإعلانات للهاتف على موقع التسوق الإلكترونى Flipkart بالهند.
كشفت تقارير أن هاتفى iPhone 12 من شركة آبل الأمريكية و Galaxy S20 FE من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، هما الهاتفين الأكثر مبيعا فى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث باعا حوالى 15 مليون قطعة .
يعد Galaxy S21 5G، الهاتف الأقل في المواصفات والأرخص سعرا ضمن سلسلة هواتف سامسونج الرائدة لعام 2021، التي أعلنت عنها بشكل رسمى خلال الشهر الماضي، ويجلب الهاتف الرائد دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.
يبدو أن الخدمة الجديدة التى أطلقها تطبيق سناب شات ستقضى على تطبيق الفيديوهات القصيرة الأشهر فى العالم تيك توك، حيث كشف تقارير أن خدمة Snapchat Spotlight قد حققت أكثر من 100 مستخدم شهريا، وذلك بعد إطلاقها فى شهر ديسمبر الماضى.
أصبح تيليجرام Telegram، التطبيق الأكثر تنزيلًا في جميع أنحاء العالم مع بداية العام الجاري، مُستفيدًا من المشاكل التي يواجها منافسه الشهير "واتساب"، عندما تم الإعلان عن سياسة الخصوصية المحدثة التي ينوي تطبيقها بشكل إجباري بدءا من شهر مايو المقبل.
كشفت تقارير أن شركة Apple آبل الأمريكية، قد تتوقف عن إنتاج هاتفها الأصغر حجما والأرخص ثمنا فى مجموعة هواتفها الأحدث آيفون 12 ، وهو هاتف iPhone 12 mini ، وذلك لقلة الإقبال الملحوظ على شرائه.
أصبح رجل الأعمال والرئيس التنفيذى لشركة تسلا للسيارات الكهربية وشركة سبيس إكس للفضاء، Elon Musk إيلون ماسك، أداة محركة وفاعلة فى التحكم فى سوق التطبيقات وصعوها أو هبوطها، فكانت البداية منذ أيام قليلة عندما قام بدعم تطبيق سيجنال للدردشة على حساب واتسآب، ومنذ ذلك الحين فإن سوق التطبيقات يشهد اضطرابا كبيرا لم يشهد له مثيل.
قررت شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، التخلى عن الإصدار القديم من متصفح Edge إيدج الخاص بها، من جميع أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام التشغيل ويندوز.