نائب: الاتجار في الأعضاء محرم دستوريا.. فيديو

قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، إن قانون منع تجارة الأعضاء مازال يعمل به وتم تغليظ عقوبته سنة 2017 مؤكدا أن هناك الكثير من العمليات التي تتم تحت مسمي الاتجار في الأعضاء ولا ينطبق عليها القانون لأنه يكون لإرادة المتبرع .





وأضاف أبو العلا خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى، أن الاتجار في الأعضاء محرم دستوريا وقانونيا، لافتا إلى أن التبرع بالأعضاء له العديد من الشروط والإجراءات ويتم عن طريق الجهات الرسمية.



