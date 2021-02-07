ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

آخر العازفين بفرقة أم كلثوم: الست رفضت دخول الاكورديون في سيرة الحب.. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:02 ص
فاروق سلامة
فاروق سلامة
Advertisements
إبراهيم القادري
قال فاروق سلامة عازف الاكورديون في فرقة أم كلثوم، إن الفن في الماضي يختلف عن اليوم، مؤكدا أن الفرق الموسيقية في السابق كانت مكتملة وتحتوي على المغنين وعلى العازفين.

وأضاف فاروق سلامة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى" المذاع علي قناه " دى ام سى": كنت أعمل مع العديد من الفرق الموسيقية في شارع محمد علي وبعد ذلك شاهدني بليغ حمدي وبعدها قمت بعمل صولوهات للفنان عبد الحليم وام كلثوم وعبد الوهاب .


وتابع فاروق سلامة: عملت مع الفنانة ام كلثوم لمدة 12 عاما، وفي البداية كانت ترفض دخول الة الاكورديون لأنها كانت آلة غربية وهذا كان في اغنية سيرة الحب ومن وافق علي أن أشارك في الأغنية هو بليغ حمدي .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حكايات من زمن فات.. سائق تاكسى سبب فقدان عمار الشريعى فرصة عمره فى العمل مع أم كلثوم

في الذكرى الثامنة على رحيله .. قصة غريبة حرمت عمار الشريعي من العمل مع كوكب الشرق

في عام التحديات 2020.. 584 فعالية فنية وثقافية على مسارح الأوبرا

سمير صبري: بعد الغناء مع شادية كونت فرقة موسيقية كبيرة.. فيديو

أبرزها سر مقتل السندريلا.. 10 تصريحات لسمير صبري في برنامج «واحد من الناس»

محسن الصواف يروي قصة أغنية لم يغنها عبد الحليم حافظ وغناها عبد الوهاب وكان خائفا منها

ترشيحاتنا

متحدث الزمالك يكشف عن مفاجأة في تشكيل الفريق أمام الاتحاد

رانيا يوسف: 200 مليون امرأة شوهت أعضائهن التناسلية

طفرة تكنولوجية.. ناسا تستعد لإرسال أجهزة علمية إلى القمر

محمد عبد الله: نتيجة مباراة البايرن أمام الأهلي محسومة

نواجه مع بعض.. الرئيس السيسي يوجه رسالة لـ المصريين بسبب الزيادة السكانية.. فيديو

لتخزين واسترجاع كلمات السر المنسية .. مايكروسوفت تطلق ميزة جديدة لتطبيقها Authenticator

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفرة تكنولوجية.. ناسا تستعد لإرسال أجهزة علمية إلى القمر

رغم زواج دام 60 عاما.. لقاء حار بين عجوزين بعدما فرقهما كورونا لمدة عام | فيديو وصور

بعد 3 أسابيع من إصابته بكورونا.. ملاكم شهير يصارع لالتقاط أنفاسه| فيديو