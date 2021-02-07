آخر العازفين بفرقة أم كلثوم: الست رفضت دخول الاكورديون في سيرة الحب.. فيديو

قال فاروق سلامة عازف الاكورديون في فرقة أم كلثوم، إن الفن في الماضي يختلف عن اليوم، مؤكدا أن الفرق الموسيقية في السابق كانت مكتملة وتحتوي على المغنين وعلى العازفين.





وأضاف فاروق سلامة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى" المذاع علي قناه " دى ام سى": كنت أعمل مع العديد من الفرق الموسيقية في شارع محمد علي وبعد ذلك شاهدني بليغ حمدي وبعدها قمت بعمل صولوهات للفنان عبد الحليم وام كلثوم وعبد الوهاب .







